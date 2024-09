Football : El Hadji Malick Diouf, récemment sélectionné avec les Lions, marque son 3e but !

Le défenseur du Slavia Prague, El Hadj Malick Diouf (19 ans), fraîchement appelé en équipe nationale de football par Aliou Cissé, continue de faire parler de lui sur le terrain. Ce dimanche, à l’occasion du match de son club, le SK Slavia, il a marqué un superbe but contre Pardubice (2-0.) Le jeune défenseur porte ainsi son total à trois réalisations cette saison, en championnat et un but en match amical au mois de juillet dernier.

Bien qu'évoluant principalement en défense, Maodo Diouf se distingue par son sens de l'attaque et sa capacité à contribuer offensivement. Sa rapidité et sa technique lui permettent de déborder sur le flanc gauche, créant des occasions et apportant un soutien précieux aux attaquants.

Ce profil polyvalent fait de lui un atout majeur pour son club, mais également pour l’équipe nationale. Il rejoindra la sélection sénégalaise au plus tard ce lundi 2 septembre pour honorer sa première convocation, une belle opportunité pour lui de montrer l’étendue de son talent sur la scène internationale.