Foncier - Des millions perdus dans le flou : les bénéficiaires en colère face à la débâcle de la CDC, SRT et Physalis

Un groupe de jeunes bénéficiaires d'un programme de distribution de terrains, mis en place par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) en partenariat avec SRT et Physalis, se trouve plongé dans l'incertitude. Cette situation est exacerbée par des événements récents liés à l’affaire Holding Fortune Capital, qui a conduit à l’incarcération de plusieurs dirigeants de SRT et ATRA, laissant les bénéficiaires dans l’angoisse quant à l’avenir de leurs projets.

Pour rappel, les anciens directeurs, Idrissa Diakhaté et Alassane Ba, ainsi que le coordonnateur technique, I. F. Diagne, sont accusés d'association de malfaiteurs, d'abus de confiance et d'autres délits, dans une affaire où plus d'un milliard de francs CFA est en jeu. Cette situation a déclenché des inquiétudes parmi ceux qui avaient investi des sommes allant de 3 à 5 millions de francs CFA pour obtenir des terrains à Bambilor.

"Chaque fois que j'essaie de les contacter, on me dit de patienter, que des enquêtes sont en cours. Mais maintenant, je n'arrive plus à joindre personne", raconte un des bénéficiaires. Ce sentiment d'incertitude est partagé par de nombreux autres qui se retrouvent sans réponse quant à l'avancement de leurs dossiers.

Les représentants des structures impliquées avaient initialement tenté de rassurer les bénéficiaires, promettant que la situation se réglera rapidement. Cependant, depuis l’arrestation des dirigeants, les communications se sont largement réduites. La directrice actuelle A. D de la structure ATRA n'a pas pu être jointe, et sa secrétaire, Mme Ba a indiqué qu'elle ne pouvait commenter la situation.