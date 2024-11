Foncier/ Amadou Bâ formel : « Vous n’entendrez jamais mon nom dans ces histoires… »

Amadou Bâ, ancien directeur général des impôts et des domaines se dit être bien placé pour prendre toutes les précautions face à d’éventuelles reproches concernant le foncier au Sénégal. « Vous n’entendrez jamais mon nom être cité dans ces histoires de foncier. J’ai été directeur général des impôts et des domaines au moment où Macky Sall accédait au pouvoir. Il y’a eu des rapports et critiques liés au foncier. Donc le minimum que je puisse faire, c’est d’apprendre de toute cette situation », a martelé Amadou Bâ lors d’une interview avec Dakaractu et d'autres medias.