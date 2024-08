Fleuve Sénégal / Passage de l’onde de crue : Le ministère de l’Hydraulique invite les populations de Kidira, Matam et Bakel à plus de vigilance

Après avoir donné la note de la situation hydraulique de ce 25 août 2024 au niveau des localités à risque de crue permanente, Matam, Kidira et Bakel, le ministère de l’Hydraulique a donné des recommandations. Les services du ministre Cheikh Tidiane Dièye invitent les populations et les porteurs d’activités aux abords du fleuve Sénégal à observer une vigilance maximale au passage de l’onde de crue.



Selon la note, la situation hydrologique actuelle montre une montée du niveau du plan d’eau à Bakel et à Matam alors qu’il a commencé à baisser à Kidira sur la Falémé. « Le niveau du fleuve a non seulement atteint et dépassé la cote d'alerte à la station de Bakel, mais il tend également à se rapprocher de la cote d’alerte à la station de Matam. Avec les précipitations en cours dans la zone, la montée va se poursuivre et les cas d’inondations seront enregistrés dans certaines localités riveraines », révèle le ministère chargé de l’Hydraulique.