Fitch sanctionne la France pour ses incertitudes budgétaires

L'agence de notation Fitch a abaissé vendredi soir la note souveraine de la France, à "A+", sanctionnant le pays pour son instabilité politique persistante et les incertitudes budgétaires qui contrarient l'assainissement de ses comptes publics très dégradés.



Ouvrant le bal des revues d'automne des agences de notation, Fitch dresse un constat sévère de la situation des finances publiques dans la deuxième économie de la zone euro, quatre jours après la chute du gouvernement de François Bayrou et la désignation dans la foulée d'un nouveau Premier ministre, le troisième en un an - Sébastien Lecornu.



"La chute du gouvernement lors d'un vote de confiance illustre la fragmentation et la polarisation croissante de la politique intérieure", indique Fitch dans un communiqué.



"Cette instabilité affaiblit la capacité du système politique à mettre en oeuvre une consolidation budgétaire d'ampleur", ajoute l'agence américaine, estimant improbable de ramener le déficit public sous 3% du PIB en 2029 comme l'ambitionnait le gouvernement sortant pour remettre la France dans les clous européens.



Tout en soulignant "la solidité" de l'économie, le ministre sortant de l'Economie, Eric Lombard, a dit prendre "acte" de la décision de l'agence américaine.



Le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu, nommé mardi, est engagé dans une course contre la montre pour présenter dans les temps un budget 2026 qui puisse échapper à la censure des oppositions.



Il a également commencé à consulter les partenaires sociaux, dans un climat social tendu qui doit notamment se traduire par une journée de grèves et de manifestations le 18 septembre.



- Blocage -



La France bénéficiait jusqu'ici d'une note d'un cran supérieur, "AA-", avec une perspective négative qui ouvrait la voie à son abaissement. La nouvelle notation est assortie d'une perspective stable.



Les finances publiques françaises sont parmi les plus détériorées des pays de la zone euro: la dette atteignait 113,9% du PIB fin mars (soit 3.345,4 milliards d'euros) et le déficit était espéré à 5,4% du PIB en 2025 par le gouvernement Bayrou. La croissance pourrait atteindre 0,8%, mais l'économie française souffre d'un manque de confiance généralisé, selon l'institut statistique Insee.



Selon Fitch, plutôt que se résorber, l'endettement de la France continuerait de gonfler pour atteindre 121% du PIB en 2027, "sans horizon clair de stabilisation dans les années suivantes", réduisant sa capacité à répondre à des chocs économiques éventuels.



A plus court terme, l'agence estime que l'échéance de la prochaine élection présidentielle en 2027 réduira d'autant plus les marges de manoeuvre en faveur d'un redressement des finances publiques, et craint que le blocage politique persiste au-delà.



Ainsi, après 5,5% en 2025 selon elle, Fitch prédit un déficit restant supérieur à 5% en 2026 et 2027, alors que le gouvernement sortant espérait 4,6% l'an prochain.



- "Un train de retard" -



La dégradation de la note, qui mesure la capacité de la France à rembourser sa dette colossale, marque un tournant pour le pays, même si elle devrait entraîner peu de conséquences immédiates pour Paris.



Lui attribuant l'équivalent d'un 16/20, Fitch la fait en effet basculer dans la catégorie inférieure, de qualité "moyenne supérieure", contre "bonne ou haute" jusqu'ici, ce qui pourrait conduire des investisseurs à vendre leurs titres de dette pour des placements moins risqués et entraîner des hausses de taux.



Cela alourdirait encore plus les intérêts payés par la France pour rembourser sa dette, estimés à environ 55 milliards d'euros en 2025, alors que depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, la dette française se négocie déjà à un taux bien plus coûteux que la dette allemande, dépassant même l'espace d'une journée, mardi, celui de l'Italie.



"Ce qui compte réellement, ce n'est pas la note attribuée par les agences mais la trajectoire des finances publiques et la capacité de l'Etat à tenir ses engagements", souligne Lucile Bembaron, économiste chez Asterès: "Les marchés ont déjà tiré leurs conclusions, là où les notations semblent avoir un train de retard."



Cet abaissement est le deuxième de la note française par Fitch depuis avril 2023, l'agence ayant alors invoqué les fortes tensions sociales liées à la réforme des retraites. Il peut laisser préfigurer d'un mouvement similaire par les deux autres grandes agences mondiales, Moody's le 24 octobre et S&P le 28 novembre.



Ces dernières notent "AA-" ou équivalent, avec perspective négative chez S&P, la dette française qui reste toutefois encore très prisée des investisseurs.