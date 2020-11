Financement de l'éducation : « Pour 2021, le MEN a un budget de 541 milliards Fcfa dont 458 pour les dépenses de personnel » (Papa Sambaré Ndiaye, Dage du MEN)

Le budget du ministère de l'éducation nationale est plafonné à 541 milliards Fcfa pour l'année 2021. L'annonce a été faite par le Dage du ministère, Papa Sambaré Ndiaye, qui prenait part à un atelier sur les enjeux et perspectives de l'éducation organisé par la Coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique (Cosydep).



Sur le chiffre avancé, 458 milliards Fcfa constituent les dépenses de personnel, notamment les salaires et les indemnités des enseignants entre autres.



Le Dage a par ailleurs informé que toute l'évolution de l'exécution du budget du ministère de l'éducation peut faire l'objet d'une consultation à travers le Sisbudget, un logiciel développé par le ministère des finances et du budget. Tous ces efforts ont été matérialisés pour tendre à l'apaisement du climat du secteur éducatif.