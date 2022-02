Finale de la CAN 2022 Sénégal-Égypte : un tour dans les restaurants de la place qui promettent une ambiance de folie.

Le Sénégal joue pour la 3ème fois de son histoire demain, la finale de la coupe d'Afrique des nations contre les pharaons d’Égypte. Ce sera l'occasion de retrouvailles entre deux joueurs de Liverpool, Sadio Mané et Mohamed Salah.



L'ambiance est déjà au rendez-vous dans les rues de Dakar, le décor a complètement changé même dans les restaurants rien n'est laissé au hasard. On y remarque une ambiance festive et chaleureuse. Les airs musicaux fous animent ces lieux depuis la qualification des Lions.



Une confiance inébranlable en leur équipe, y règne déjà en attendant le coup de sifflet de l’arbitre. Ils espèrent ainsi que leur équipe va remporter la finale contre l'Égypte...