Finale Zone B à Dahra Djoloff : l'Asc Diambar, sacrée championne

La finale de la Zone B du championnat populaire communément appelé navétanes s'est jouée au stade municipal de Dahra Djoloff. En catégorie senior, c'est l'Asc Diambar qui s'est adjugée le trophée aux dépens de l'Asc Sara à l'issue des tirs au but ( 4 contre 2).



Auparavant, en catégorie cadette, c'est Qatar qui gagne un but à zéro contre Penc. Le parrain des finales, l'inspecteur des impôts et domaines par ailleurs Président du mouvement "Je participe", Mamadou Ndao, n'a pas lésiné sur les moyens pour gâter la jeunesse de la Zone B de Dahra. Ainsi, l'équipe vainqueur en catégorie senior (Diambar), a reçu une enveloppe financière de 400 mille francs CFA, un trophée, un jeu de maillots et un ballon. L'Asc Sara perdante a reçu 250 mille francs, un jeu de maillots et un ballon.



S'agissant des cadets, l'équipe gagnante (Qatar) a eu droit à la somme de 150 mille FCFA, un ballon et un trophée, l'Asc Penc, l'équipe vaincue a reçu 100 mille F CFA, un jeu de maillots et un ballon.



Dans sa communication, le parrain Mamadou Ndao, très satisfait des rencontres sportives, de souligner le fair-play et la non violence qui ont marqué la manifestation sportive. Poursuivant, l'inspecteur Ndao de noter l'engagement de Diambar et de Sara qui ont produit une très belle finale. Toutefois, pour le parrain Mamadou Ndao, "seulement Diambar était plus chanceuse alors que Sara a gagné le pari de l'engagement et du fair-play."



Parlant de l'initiative du Chef de l'État Bassirou Diomaye Faye de réformer les navétanes, le parrain du jour dit être en phase avec lui, car réformer le monde navétanes au Sénégal tout en y incluant le volet culturel est venu à son heure.



Le parrain a aussi remercié la Zone B présidée par Mansour Cobar du fait d'avoir été choisi comme parrain. Ce dernier a adressé tous les honneurs au parrain Ndao qui a mis la main à la poche pour accompagner la jeunesse de Dahra.



Pour ce qui est de la doléance qui hante le monde sportif à Dahra, à savoir une pelouse au stade, le parrain Ndao garde espoir avec l'appui des nouvelles autorités pour qu'elle devienne rapidement un vieux souvenir...