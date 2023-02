Fin de mandat à la tête de l’UA : Macky Sall, l’année d’un plaidoyer pour la cause de l’Afrique

Succédant à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Macky Sall avait listé les défis qui restent nombreux et pressants. Il s’est agi particulièrement pour le chef de l’État de travailler pour le renforcement de la paix et de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme, de la protection de l’environnement, de la santé et du développement économique et social sans oublier la démocratie et à la stabilité institutionnelle sur le continent. Le président Macky Sall avait également opté de faire le plaidoyer pour un multilatéralisme plus ouvert, plus transparent et plus inclusif; à commencer par une représentation plus équitable de l’Afrique au conseil de sécurité des Nations Unies, conformément au consensus d’Ezulwini en favorisant davantage les efforts sur la réforme de la gouvernance économique et financière internationale pour un meilleur accès des pays africains aux sources de financement du développement. Mais que faut-il retenir des 12 mois de Macky à la tête de l’Union Africaine ?





Chantre de la sécurité alimentaire en Afrique



L’une des convictions les plus fortes que le président en exercice de l’union africaine avait porté en bandoulière est la souveraineté ou la sécurité alimentaire. En effet, avec des politiques adéquates et des moyens conséquents, le continent africain devrait pouvoir se nourrir par lui-même et aider à nourrir le monde. La bataille de la sécurité alimentaire pour régler une question existentielle et relever un défi de dignité pour le continent noir doit être menée. D’ailleurs, le chef de l’État du Sénégal non moins président de l’uUnion Africaine a estimé que cette crise Russo-Ukrainienne et les ravages de la pandémie de Covid-19, restent des facteurs suffisants pour tendre vers cette recherche de souveraineté.



En effet, il est à préciser que la guerre entre la Russie et l’Ukraine a transformé le quotidien des africains de manière générale. D’ailleurs, la banque africaine de développement avait publié des chiffres autour de 13% en terme d’inflation. La tonne de blé avait d’ailleurs augmenté de 35%, l’huile de 40% au Sénégal. Aussi, il y’a huit mois, même en Guinée, pays voisin, le carburant a augmenté de 20% toujours dans cette dynamique de guerre Russo-ukrainienne.



Ainsi, les conséquences de cette guerre ont poussé le président Macky Sall à se rendre à Sotchi, pour y rencontrer le président Russe, Vladimir Poutine. Les échanges ont été rassurants : « Les sanctions contre la Russie ont entraîné plus de gravité parce que nous n’avons plus accès aux céréales mais également aux engrais, alors que l’agriculture est déficitaire… », avait lancé le président Macky Sall face à son homologue de la Russie. Vladimir Poutine avait d’ailleurs témoigné le soutien et l’assistance permanent de la Russie à l’Afrique face au colonialisme, mais qu’aussi, une attention particulière sera accordée par la Russie, au continent noir.



La question de l’indépendance énergétique est aussi revenue dans les propos du président Macky Sall au cours de son mandat annuel à la tête de l’institution africaine.



Le déplacement au Mali en août dernier…



Le président en exercice de l’Union africaine, durant son mandat, s’est rendu au Mali le 15 août 2022 dans la perspective de négociations pour la libération des 49 soldats ivoiriens arrêtés à l’aéroport de Bamako en juillet. Les militaires, emprisonnés pour « tentative à la sûreté de l’État », sont accusés par le pouvoir malien d’être des « mercenaires ».



De son côté, l’exécutif ivoirien estimait que ces hommes étaient en mission pour l’ONU et qu’ils avaient pour ordre de prendre la relève d’un autre contingent déployé au Mali en tant qu’éléments nationaux de soutien (NSE). Malgré plusieurs négociations, la junte malienne campe sur sa position. Toutefois, les efforts du président Macky Sall n’ont pas été vains car, après les trois premiers libérés, les derniers détenus ont été graciés en janvier dernier.





Enfin, l’Afrique qui tient son siège…



« Je rappelle notre demande pour l’octroi d’un siège au sein du G20 pour que l’Afrique puisse enfin être représentée, là où se prennent les décisions d'un milliard d’africains. Je remercie déjà les partenaires qui nous soutiennent et invite les autres à répondre favorablement à cette candidature. » Ce sont là, les mots que le président de la République Macky Sall avait tenus lors de la 77e session ordinaire de l’assemblée générale des Nations-Unies.



D’ailleurs, Joe Biden, le président des États-Unis a estimé que "l'Afrique doit être à la table dans chaque salle où l'on discute des défis mondiaux et dans toutes les institutions", a soutenu le président du pays de l’oncle Sam lors du sommet sur l’Afrique qui s’est déroulé à Washington en décembre dernier. Le président américain a dit qu'il soutiendrait la candidature de l'Union africaine. Ainsi, cette démarche s'inscrit dans les efforts de Washington pour relancer les liens avec une région mondiale passée au second plan dans la politique étrangère américaine ces dernières années. Ces efforts du président de la république Macky Sall en tant que porte-parole de l’Afrique, s’inscrivent dans la perspective d’affiner les relations entre l’Afrique et les autres puissances mondiales qui doivent reconnaitre la place du continent noir.



La présence de Macky Sall à la tête de l’Union Africaine sera marquée par un contexte socio-économique particulier, mais aussi par des revendications, plaidoyers et propositions pour une Afrique unie, forte et une constante dynamique de développement...