Fin de campagne / Sonko assène un coup fatal à l'opposition : "Diékhal Nañu, Ama Tougnou lougn wax..."

Pour la dernière journée de campagne, ce vendredi 15 novembre 2024, la tête de liste du Pastef, Ousmane Sonko, était de passage à la Médina, fief du ministre, porte-parole de la Présidence, Ousseynou Ly. "Nous sommes en fin de campagne, nous avons démarré par la Médina et on doit faire Ouakam, Ngor, Yoff. Tous les beaux parleurs n'ont plus rien à dire", dixit la tête de liste du Pastef. Une occasion pour Sonko de rallier l'opposition : "Diékhal nañou ama tougne lougne Wax, sen balles diékh na. Campagna touniou parce que danio khofff ". Ils ont compris que leur chance est minime, c'est la raison pour laquelle, ils sont découragés", lance-t-il.