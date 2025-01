Fièvre nocturne, vol, folie et débauche : Il vole 2,5 millions à sa sœur pour une virée en boîte de nuit et invoque la folie

Le Tribunal d’instance de Thiès a été le théâtre, récemment, d’une affaire rocambolesque mêlant vol familial, fêtes nocturnes et plaidoyer de folie. C. Faye, un jeune homme domicilié à Fandène, s’est retrouvé face à la justice après avoir dérobé 2,5 millions de FCFA à sa propre sœur, M. Faye, pour s’offrir une vie de débauche dans les boîtes de nuit de Dakar. Un épisode qui a suscité autant d’indignation que de perplexité, comme le rapporte L’Observateur.







Un vol minutieusement préparé







Selon les éléments rapportés par L'Observateur, le jour des faits, C. Faye a profité de l'absence de sa sœur pour commettre son forfait. S'introduisant discrètement dans sa chambre, il a fouillé son armoire et trouvé une enveloppe soigneusement dissimulée, contenant les 2,5 millions de FCFA. Sans perdre de temps, il a quitté Fandène pour Dakar, où il a dilapidé l'intégralité de la somme dans des bars et des boîtes de nuit.







L'arrestation et l'aveu







De retour à Fandène après son escapade, C. Faye a été arrêté par la gendarmerie, suite à une plainte déposée par sa sœur. Devant le tribunal, le prévenu n’a pas nié les faits. Bien au contraire, il a assumé, tout en tentant de se disculper en plaidant la folie : « C’est moi qui ai volé cet argent. Je ne l’ai pas fait exprès. Je n’étais pas lucide ce jour-là. Il m’arrive de piquer des troubles mentaux. »



Il a également détaillé son plan : « J'ai attendu que ma sœur soit absente pour m'introduire dans sa chambre. J'ai pris l'enveloppe et je suis parti directement à Dakar. J'ai tout dépensé dans des boîtes de nuit et des bars. »







Un pardon familial, mais pas judiciaire







Malgré la gravité des faits, M. Faye, la victime, a fait preuve d'une grande clémence. Elle a confirmé que son frère présentait parfois des signes de troubles mentaux, avant de lui accorder son pardon. Cependant, le procureur a balayé d'un revers de main la thèse de la folie, arguant qu'aucun document médical ne la confirmait. Selon lui, C. Faye jouissait pleinement de ses facultés mentales au moment des faits.







Un verdict clément







Le juge, prenant en compte les aveux du prévenu et le pardon de la victime, a opté pour une peine clémente. C. Faye a été déclaré coupable de vol et condamné à trois mois de prison avec sursis. Une décision qui laisse à ce dernier une chance de se racheter sans pour autant échapper à la justice.







Leçon d'un scandale familial







Cette affaire, relayée par L’Observateur, illustre une triste réalité : les conflits financiers peuvent gangrener même les relations familiales les plus proches. Pour M. Faye, ce vol reste un choc, mais son pardon témoigne de la résilience et de l’importance des liens familiaux. Quant à C. Faye, cette sentence légère pourrait être une opportunité pour lui de redresser sa vie. Toutefois, comme l’a souligné le tribunal, la justice ne saurait tolérer de tels comportements, qu’ils soient motivés par la folie ou par la recherche effrénée de plaisirs éphémères.