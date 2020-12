Feux de brousse : des pôles équipés pour parer aux catastrophes dans le Nord, le Centre et le Sud Est.

Neuf régions ont déjà connu des feux de brousse depuis la fin de l’hivernage au Sénégal. Un fléau difficile à endiguer. Aussi, lors de la réunion entre les maires du département de Linguère, il a été avancé l’idée de mettre en place des pôles équipés de citerne, des unités légères etc... Ils seront positionnés au Nord, dans le Centre et le Sud Est. Un projet à l’étude, a expliqué le Secrétaire Général du Ministère de l’environnement et du développement durable, Amadou Lamine Guissé, qui sera soumis à l’autorité pour validation.