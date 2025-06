Fête de la Musique : La Médina allume les projecteurs sur le patrimoine musical Sénégalais

Durant la Fête de la Musique, la Maison de la Culture Douta Seck, dirigée par Aby Faye, a métamorphosé la Médina en un véritable sanctuaire du patrimoine musical du Sénégal. L'événement, placé sous le titre « Le patrimoine musical sénégalais sous les projecteurs », a offert un hommage touchant à des figures emblématiques telles que Youssou Ndour, l'illustre Thione Seck, ainsi qu'à la mythique famille Sing Sing, Doudou Ndiaye Coumba Rose.



Des récompenses ont été décernées aux héritiers de ces grandes figures de la musique lors d'une célébration marquée par la diversité culturelle, en partenariat avec des organisations telles qu'AMA et d'autres entités culturelles. Cette célébration va au-delà d'une simple commémoration : elle incarne la valorisation d'un patrimoine dynamique, ancré au cœur de la Médina et dans l'esprit du peuple sénégalais.







Au-delà des célébrations, Aby Faye exprime une vision ambitieuse : celle d'une culture au service du progrès, ancrée dans les traditions tout en étant orientée vers le futur. Sous l'égide du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, et en étroite synergie avec la municipalité, la Maison Douta Seck s'affirme comme un catalyseur culturel accessible à tous, en particulier aux jeunes qui composent une grande partie de notre population. Ce lieu de commémoration a été dynamisé par des actions impliquant des enfants, des artistes et des experts, soulignant que la culture n'est pas une option, mais une nécessité pressante et un puissant levier pour édifier un Sénégal plus solide, plus fier et résolument ancré dans ses traditions.