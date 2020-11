Fête de l’excellence : Remise de récompenses aux meilleurs élèves des Pupilles de la Nation.

Des ordinateurs portables accompagnés d’une enveloppe de 100.000 francs et d'un kit de fournitures scolaires offert à chacun des bacheliers. Un kit de fournitures scolaires avec une enveloppe de 50.000 francs pour ceux qui ont réussi à l’examen du BFEM et du CFEE.



Ceci en guise de félicitations et d’encouragements aux Pupilles de la Nation pour les performances notées dans leurs résultats scolaires, dans le cadre d’une fête d’excellence qui leur est dédiée par le ministère de la femme, de la famille, du genre et de la protection des enfants, en collaboration avec l’Office National des pupilles de la Nation au Centre Guindi...