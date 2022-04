Favori du Groupe A : le Pays Bas, le principal adversaire du Sénégal ?

Sans manquer de respect aux autres équipes présentes dans le groupe A de la coupe du monde Qatar 2022, la Hollande reste le principal adversaire du Sénégal pour une qualification en huitième de finale de cette compétition.



Un adversaire redoutable mené par le maître Louis Van Gaal un coach d’expérience qui a entraîné les plus grands clubs d’Europe (Ajax Amsterdam, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester United. Il avait déjà tenu les rênes des Pays-Bas de 2000 à 2001.



Poste qu’il occupera encore depuis le 4 août 2021 alors qu’il avait annoncé prendre sa retraite à l'âge de 67 ans le 11 mars 2019.

Il est l'un des entraîneurs les plus décorés du monde du football. C’est dire que Aliou Cissé aura en face de lui un entraîneur d’expérience.



Van Gaal a pris l’équipe après l'élimination précoce des Néerlandais à l'Euro 2020 et le départ de Frank De Boer. Une équipe jeune, qu’il a construite au fil des mois pour en faire une véritable machine de guerre. Le duo Malen-Depay en attaque, certes moins clinquant que certaines paires en Europe, reste redoutable. Le joueur du Barça et celui du Borussia Dortmund comptent en tout en sélection 16 buts.



La défense à trois est tenue par le roc de Liverpool Virgil Van Djik qui avait soutenu d’ailleurs que Sadio aurait besoin de « chance » si jamais il croisait sa sélection. Il est accompagné du joueur de la Juventus De Light moins flamboyant que lors de ses années passées à l’Ajax et de l’expérimenté Blind qui a connu un parcours plus ou moins brillant à Manchester United.

Au milieu de terrain le nom de De Jong est le plus connu, le joueur du Barça qui comme son coéquipier de Light connaît cependant des passages à vide en Espagne. Sur les côtés les dangers devraient surtout venir du joueur de l’Inter de Milan Denzel Dumfries. Le Sénégal est prévenu!