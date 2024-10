Affaire Mbappé: le joueur garde ses explications pour la justice, "le cas échéant" (avocate à l'AFP)

Kylian Mbappé, que des médias lient à une enquête pour viol à Stockholm, "garde la primauté de ses explications" pour la justice suédoise, dans le cas où elle le solliciterait, a annoncé jeudi à l'AFP l'avocate du joueur français.



"Il garde la primauté de ses explications, le cas échéant, à la justice suédoise", a expliqué Me Marie-Alix Canu-Bernard, dénonçant "fermement les allégations des médias laissant entendre que Kylian Mbappé s’est exprimé sur le déroulé de son voyage à Stockholm".



Jeudi le journal Le Parisien a écrit que l'attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid "aurait eu un rapport sexuel" lors d'une "relation consentie" avec une jeune femme, ce que RMC Sports a également confirmé.



Les deux médias français avancent que Mbappé dispose de messages de la jeune fille, "à tonalité très positive", racontant l'histoire d'une "rencontre heureuse" ne souffrant "d'aucune ambiguïté", ajoute notamment le quotidien.



Rien par contre ne permet d'affirmer que la plaignante dans l'affaire de viol n'est l'autrice de ces messages, précise Le Parisien.



Le parquet suédois a annoncé mardi mener une enquête pour viol après le passage de Kylian Mbappé et de son entourage la semaine passée à Stockholm, sans cependant citer de noms. Des médias suédois assurent que la star est au cœur des investigations.



L'avocate du capitaine des Bleus a affirmé à l'AFP mardi ignorer si l'enquête ouverte à Stockholm pour viol visait son client comme l'ont affirmé les journaux Aftonbladet et Expressen. L'entourage du joueur a assuré jeudi n'avoir aucun élément nouveau concernant l'enquête ouverte en Suède.



Selon Expressen, le champion du monde 2018 est considéré comme "raisonnablement suspect" dans cette investigation, soit le degré de suspicion le plus faible prévu par la législation suédoise.