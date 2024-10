Le Rêve d’une CAN au Sénégal Éloigné : la ministre des Sports jette un froid sur les ambitions.

L’espoir d’accueillir la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de football 2029 s’estompe pour le Sénégal. Selon le quotidien Les Echos, la ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a clairement exprimé que le pays n’est pas en mesure d’organiser un tel événement dans l’immédiat. Bien que l’enthousiasme soit palpable chez les supporters, la réalité des infrastructures et des préparatifs semble contrarier ces aspirations.



« Le Sénégal, depuis 1992, n’arrive pas à organiser une Coupe d’Afrique des nations de football malgré notre notoriété, nos techniciens et les joueurs dont nous disposons dans le monde », a affirmé la ministre. Elle a reconnu que, malgré les désirs de la nation, il n’est pas réaliste d’envisager une candidature pour la CAN 2029 à l’heure actuelle. « Ce n’est pas une promesse, mais c’est dans nos esprits. » Mais à l’heure actuelle, ce n’est pas possible », a-t-elle précisé.



La ministre a mis en avant un point crucial : le Sénégal ne dispose pas encore des infrastructures conformes aux normes requises pour accueillir un événement d’une telle ampleur. « Nous ne sommes pas encore prêts au niveau des infrastructures ». Il faudra décider de la voie à suivre, a-t-elle ajouté, soulignant l’importance de prioriser non seulement le financement des compétitions, mais également l’amélioration des infrastructures sportives.



Bien que les infrastructures en cours de construction pour les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026 soient un pas dans la bonne direction, Khady Diène Gaye a rappelé que celles-ci ne suffisent pas pour l’organisation d’une CAN. « Nous ne disposons pas encore des infrastructures pour l’organisation d’une Coupe d’Afrique. » Nous ne sommes pas encore aux normes, a-t-elle déclaré.



Cette annonce a suscité des réactions variées au sein du public et des acteurs du sport, qui espèrent que des mesures seront rapidement prises pour renforcer les capacités du pays. Le Sénégal reste déterminé à faire de l’organisation d’une CAN un objectif majeur, mais pour l’instant, le rêve semble s’éloigner, laissant les passionnés de football dans l’attente d’un avenir meilleur.