Le Sénégal défie le Malawi pour un ticket à la CAN : Le test de confirmation pour Pape Thiaw

Le Sénégal se prépare à affronter le Malawi aujourd’hui dans le cadre du match retour des éliminatoires de la CAN 2025, après une victoire écrasante par 4-0 lors du premier affrontement. Ce deuxième match représente une opportunité cruciale pour Pape Thiaw, le nouvel entraîneur intérimaire des Lions de la Téranga, de confirmer son autorité sur les joueurs et de solidifier les bases d’une équipe qui vise à remporter le titre continental.



Après une performance impressionnante lors du match aller, où l’équipe a démontré à la fois sa puissance offensive et sa solidité défensive, Thiaw espère voir ses joueurs continuer sur cette lancée. L’attaquant vedette Sadio Mané, qui a été un élément clé de la victoire précédente, sera-t-il à nouveau en mesure de briller ? Le public attend avec impatience de voir si les Lions peuvent réitérer leur performance et valider leur place dans la prochaine phase de la compétition.

En revanche, le Malawi, bien que défait à l’aller, ne compte pas se laisser abattre. Les Flames, soutenus par leur public fervent, espèrent créer la surprise en exploitant leur avantage à domicile. Conscients de l’importance de ce match pour leur avenir dans le groupe, les joueurs malawites, guidés par leur entraîneur, chercheront à mettre en place une stratégie efficace pour stopper l’attaque sénégalaise tout en tentant de profiter des contres.



Le coup d’envoi sera donné à 13h00 GMT, et les passionnés de football dans les deux camps attendent ce duel avec impatience. Les yeux seront rivés sur le terrain, alors que les deux équipes se battent pour écrire un nouveau chapitre dans cette campagne éliminatoire. La scène est plantée pour un affrontement captivant entre le Sénégal, ambitieux et déterminé, et le Malawi, prêt à jouer sa carte pour maintenir ses espoirs en vie.