CAN Féminine 2025 : Les Lionnes du Sénégal en route pour le Maroc avec deux tests décisifs à Casablanca

Dans le cadre de leur préparation pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN) féminine, prévue au Maroc en 2025, l’équipe nationale féminine du Sénégal se prépare à affronter deux adversaires de taille en matchs amicaux. Ces rencontres se dérouleront à Casablanca, où les Lionnes croiseront d’abord le fer avec la Tanzanie le 27 octobre, avant d’affronter les hôtes marocaines deux jours plus tard, le 29 octobre.



Ces confrontations seront un véritable test pour l’équipe sénégalaise, qui souhaite peaufiner sa stratégie avant le grand rendez-vous continental. Les matchs offriront aux Lionnes une opportunité précieuse d’évaluer leur niveau face à des sélections solides, tout en identifiant les ajustements nécessaires pour briller lors de la CAN 2025.



Avec ces matchs, le Sénégal entend bien se positionner comme un sérieux prétendant au titre continental, tandis que l’enthousiasme grandit autour du football féminin africain à l’approche de cette compétition prestigieuse.