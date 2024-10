Culture : La Sodav et le Synaprocs satisfaits de l'adoption du projet de décret portant collecte de la Rémunération pour copie privée

Une décision annoncée dans le communiqué du Conseil des Ministres, tenu hier, mercredi 16 octobre 2024, entièrement saluée par le monde de la culture : le projet de décret portant collecte de la Rémunération pour copie privée. Pour la Société sénégalaise du Droit d'auteur et des droits voisins (SODAV), c'est "un nouveau pas de franchi dans l'histoire du droit d'auteur et des droits voisins au Sénégal, annonçant à la fois la concrétisation d'une prérogative reconnue aux titulaires de droits, mais aussi des lendemains meilleurs pour ceux-ci grâce à une augmentation de leurs revenus et, par conséquent, à l'amélioration de leur pouvoir économique".



"Par cet acte, vous venez de hisser le Sénégal à un autre niveau sur l'échiquier des pays africains les plus respectueux et soucieux du devenir des créateurs et de tous ceux qui, par leur talent et leurs investissements économiques, participent au développement des industries culturelles et créatives", ont lancé les responsables de la Sodav à l'endroit des autorités en charge de la Culture et au Chef de l'État.



Même son de cloche du côté du Syndicat des artistes et Professionnels de la Culture du Sénégal (SYNAPROCS) qui félicite le gouvernement pour l'adoption du projet de loi sur la collecte de la rémunération pour copie privée. Pour ce syndicat des artistes , "cette décision représente une avancée significative dans la protection des droits des artistes et la valorisation de la culture au Sénégal."



De l'avis de ces professionnels de la culture, "cette initiative contribuera à renforcer les droits des auteurs et des artistes tout en favorisant un environnement propice à l'innovation et à la diversité culturelle".



Rappelons que la collecte de la Rémunération pour copie privée, est une vieille doléance des acteurs de la culture qui date de plusieurs années déjà...