Ligue 1 : Résultats de la Première Journée - Suspense et Intensité , des débuts prometteurs et des matchs serrés !

La première journée de la Ligue 1 sénégalaise a tenu toutes ses promesses avec des confrontations serrées et des résultats marquants dans les différents stades du pays.



Au stade Caroline Faye, le Stade de Mbour a démarré sa saison sur une note positive en s’imposant 1 but à 0 contre le CNEPS Excellence. L’unique réalisation de la rencontre est signée Seykou Sylla, offrant ainsi trois points précieux à l’équipe locale.



De son côté, Guédiawaye FC a partagé les points avec l’US Ouakam au Stade Amadou Barry. Le match s’est soldé par un score de 1-1. Kabiro Joof a ouvert le score pour Guédiawaye à la 29e minute, mais Pape Mbaye Ba, pour sa première titularisation, a répondu en égalisant sur un corner bien exécuté à la 42e minute.



À Saint-Louis, la Linguère a également terminé sur un nul (1-1) face à l’Académie Jamono Fatick. Les deux équipes se sont livrées un duel acharné, mais n’ont pas réussi à se départager.



le Jaraaf de Dakar a fait forte impression en battant Génération Foot 2-1. Cette victoire marque un bon début pour les hommes du Jaraaf, qui comptent bien jouer les premiers rôles cette saison.



Le championnat commence ainsi sur des bases solides avec des équipes prêtes à se battre pour chaque point. Les prochaines journées promettent encore plus de rebondissements et de spectacle.

Les autres résultats de la journée :