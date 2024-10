Espagne: gêne musculaire pour Lamine Yamal, qui va quitter le rassemblement (Fédération)

Remplacé en fin de rencontre de Ligue des nations face au Danemark samedi (1-0), le prodige espagnol Lamine Yamal, qui a ressenti une gêne musculaire, va quitter la sélection et ne disputera pas le match contre la Serbie mardi, a annoncé la Fédération espagnole dimanche.



"Lamine Yamal a passé ce matin une IRM à Madrid pour évaluer la gêne qu'il a ressentie après le match contre le Danemark. Les examens n'ont pas décelé de blessure structurelle", écrit dans un communiqué l'instance, qui se veut rassurante en évoquant une simple gêne.



Mais, pour "éviter tout risque" de blessure, l'ailier du FC Barcelone est forfait pour la réception de la Serbie mardi, et va quitter le rassemblement du champion d'Europe en titre pour rentrer en Catalogne, selon la même source.



Yamal, 17 ans, avait quitté le stade de Murcie en boitant après la courte victoire espagnole sur le Danemark, lors de la troisième journée de Ligue des nations.



Alors qu'il est déjà incontournable en club et en sélection, le physique du jeune catalan était au coeur des dernières prises de paroles du sélectionneur Luis De la Fuente. Celui-ci a admis que ses joueurs étaient prisonniers d'un calendrier trop exigeant, mais estimé que ce n'était pas à lui mais aux clubs de les ménager.