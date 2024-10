Nomination à la présidence du CNG : le Ministère des Sports dément les rumeurs sur la nomination de l'arbitre Malick Ngom !

Le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture a réagi fermement à la propagation de fausses informations concernant la nomination d’un nouveau président à la tête du Comité national de gestion de la lutte (CNG/L). Contrairement aux rumeurs circulant sur les réseaux sociaux, aucun responsable du milieu de la lutte, y compris Malick Ngom, n’a été officiellement désigné pour ce poste.



Dans un communiqué publié ce jeudi 17 octobre 2024, le ministère a clarifié la situation, affirmant que le processus de désignation du nouveau président du CNG est toujours en cours. « Aucune décision officielle n’a été prise à ce jour », précise le texte, tout en promettant que les membres et les parties concernées seront informés dès qu’une décision sera actée par les canaux appropriés.



Le ministère appelle ainsi à la prudence et invite le public à ne pas accorder de crédit aux rumeurs, rappelant que seules les communications officielles doivent être considérées comme sources d’information fiables. Cette mise au point vise à dissiper toute confusion autour de ce dossier sensible qui suscite de vives spéculations dans le milieu sportif Sénégalais.



Cette clarification souligne l’importance de ne pas véhiculer de fausses informations et d’attendre les annonces formelles concernant les futures décisions sur la gestion de la lutte nationale.