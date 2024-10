Le Burkina Faso valide son ticket pour la CAN 2025 : Le Sénégal en attente de son destin

Les yeux des amateurs de football africain sont désormais tournés vers ces deux équipes, avec des enjeux élevés pour le Sénégal et une célébration bien méritée pour le Burkina Faso, qui a démontré son aptitude à rivaliser avec les meilleures équipes du continent.

Le Burkina Faso a franchi un cap décisif en s’imposant 2-0 contre le Burundi, dimanche à Abidjan, et devient ainsi le premier pays à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025, qui se déroulera au Maroc du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Cette victoire vient s’ajouter à leur large succès de 4-1 lors du match aller, permettant aux Étalons de s’assurer une place dans la phase finale de la compétition.Le match a été marqué par des performances remarquables de deux joueurs clés. L’attaquant Mohamed Konaté, évoluant à Al-Riyadh FC, a ouvert le score dès la 5e minute, mettant les Étalons sur la voie de la victoire. Bertrand Traoré, ancien joueur de Chelsea, Lyon, Aston Villa et Villarreal, et actuellement à l’Ajax Amsterdam, a scellé le sort du match en inscrivant un penalty à la 90e+4 minute, offrant ainsi une qualification bien méritée à son équipe.Avec cette qualification, le Burkina Faso confirme son statut de force montante dans le football africain, et les supporters espèrent désormais un parcours prometteur lors de la CAN 2025 au Maroc.Dans un autre registre, le Sénégal se prépare à son propre défi. Les Lions de la Téranga ont un match crucial contre le Malawi mardi prochain. En cas de victoire, ils se qualifieront également pour la prochaine CAN. L’équipe, qui affiche un potentiel considérable, est déterminée à défendre son titre et à faire briller le drapeau sénégalais sur la scène africaine.