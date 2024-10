Cameroun: le sélectionneur belge des Lions indomptables menace de démissionner

Le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brys, en conflit avec la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), a menacé de démissionner après un nouvel incident lors de la victoire contre le Kenya (4-1) comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2025.



"Je suis très très fâché", a dit le technicien belge en expliquant que son assistant Joachim Mununga avait été exclu de la liste des officiels par la Fecafoot pendant le match.



"Encore une fois, ils ont fait ça derrière mon dos: faire une liste et ne pas (y) mettre mes assistants. Je promets (que) si ça arrive encore une fois, j'arrête immédiatement", a-t-il lancé en conférence de presse après la rencontre.



Un responsable de la Fécafoot, contacté par l'AFP, n'a pas souhaité commenter "pour le moment".



Nommé en avril à la tête des Lions indomptables par le ministre des sports Narcisse Mouelle Kombi, le successeur de Rigobert Song s'est heurté à la Fécafoot qui n'approuvait par le processus de désignation du nouvel encadrement.



A la suite d'invectives publiques entre Brys, un représentant du ministre des sports et l'ancienne gloire Samuel Eto'o, désormais président de la Fecafoot, une équipe d'encadrement concurrente a été désignée en mai et dirigée par le Camerounais Martin Ndtoungou Mpilé.



Le conflit s'était calmé le 1er octobre dernier avec la décision du ministre des Sports de nommer un nouveau staff, conduit par le même Marc Brys avec pour premier adjoint Martin Ndtoungou Mpilé et Joachim Mununga comme l'un des deux assistants.



Elu président de la Fecafoot en 2021, l'ancienne star Samuel Eto'o a été suspendu fin septembre pour six mois de tous matches de sélections de son pays pour son "comportement offensant" lors d'un match du Mondial-U20 des féminines, sur décision de la Fifa.