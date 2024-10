Coup dur pour les fans : La RTS ne diffusera pas le match Malawi-Sénégal !

Les passionnés de football sénégalais sont dans l’inquiétude. Alors que le Sénégal se prépare à affronter le Malawi dans un match crucial pour les éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, la RTS a annoncé qu’elle ne pourra pas diffuser la rencontre prévue aujourd’hui à 13h GMT.



Selon un communiqué de New World TV, partenaire de la RTS, “en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il ne sera pas en mesure de fournir les paramètres de retransmission et de diffusion” de ce match tant attendu.



La RTS, consciente de la frustration que cela peut engendrer, a tenu à préciser qu’elle n’est pas responsable de ces désagréments et a présenté ses sincères excuses à tous les téléspectateurs. Cette annonce survient à un moment où l’excitation est à son comble, les Lions de la Teranga ayant remporté le match aller 4-0 et espérant confirmer leur domination sur le terrain malawite.



Alors que les fans s’organisent pour suivre le match par d’autres moyens, cette annonce vient assombrir une journée qui devait être festive pour le football sénégalais. Les supporters devront désormais trouver d’autres options pour encourager leur équipe dans cette étape décisive.