Sadio Mané délivre le Sénégal, les Lions arrachent leur ticket pour la CAN 2025 !

Dans un match retour tendu contre le Malawi à Lilongwe, le Sénégal a décroché sa qualification pour la CAN 2025 grâce à un but tardif du Star Sadio Mané. Après une première période stérile, les Lions de la Teranga se sont imposés 1-0, obtenant ainsi leur 18e participation à la prestigieuse compétition africaine.



Aligné en 4-3-3 sous la houlette de Pape Thiaw, le Sénégal a pris les commandes du jeu dès le coup d’envoi. Cependant, malgré six corners obtenus à la 27e minute et plusieurs tentatives maladroites, les Lions peinent à trouver la faille. Moussa Niakhaté, à la réception d’un corner de Gana Guèye, voit son tir passer au-dessus des cages malawites. Quelques minutes plus tard, Sadio Mané tente sa chance à la 28e minute, sans succès.



Le Sénégal continue de presser, profitant d’une équipe malawite en difficulté sur une pelouse gorgée d’eau. Un coup franc bien tiré par Gana Guèye à la 34e minute manque de peu, et Pape Matar Sarr rate également le cadre à la 39e minute. Une mésentente entre Formose Mendy et Gana Guèye empêche l’équipe de profiter d’un bon centre de Mané. Le Malawi, quant à lui, se contente d’une occasion timide en contre, sans inquiéter le portier Seny Dieng. Le score reste nul et vierge à la pause (0-0).





De retour des vestiaires, le Sénégal intensifie la pression. Nicolas Jackson, confiant après avoir marqué lors du match aller, se crée quelques opportunités, mais la coordination reste approximative. Le jeu se déroule majoritairement dans la moitié de terrain malawite, les Lions multipliant les offensives.



À la 69e minute, Pape Thiaw opère un changement tactique, faisant entrer Ismaïla Sarr et Habib Diallo à la place de Boulaye Dia et Nicolas Jackson, espérant ainsi dynamiser l’attaque sénégalaise. Peu après, le Sénégal échappe à un contre malawite grâce à une belle parade de Seny Dieng.



Malgré une domination accrue, le Sénégal tarde à concrétiser. Sadio Mané manque une occasion cruciale à la 80e minute, frappant dans le petit filet. Les Malawites résistent, cherchant à maintenir le nul.



Alors que le match semble se diriger vers un nul frustrant, Sadio Mané provoque une faute à la 90e + 6e minute. D’un coup franc parfaitement exécuté, il trompe le gardien malawite, inscrivant son 46e but en sélection et délivrant tout un pays. Grâce à ce but décisif dans les dernières minutes, le Sénégal s’impose 1-0.



Avec cette victoire, les Lions de la Teranga valident leur ticket pour la CAN 2025. Cette qualification marque leur 18e participation à la compétition, où ils espèrent défendre leur titre de champion d’Afrique. Pape Thiaw, en tant qu’entraîneur intérimaire, a réussi à mener son équipe à la victoire malgré quelques difficultés dans le jeu.



Les Sénégalais peuvent désormais se tourner vers les préparatifs de la prochaine CAN, avec l’ambition de briller une fois de plus sur la scène continentale.