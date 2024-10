Dya / Finale tournoi de foot : Le maire Tamsir Guèye en phase avec le concept « Ubi tay jang tay » gâte sa jeunesse

La 7ème édition de la fête de la jeunesse a vécu. Après la cérémonie de distribution de kits scolaires et du matériel médical dans la matinée, la jeunesse de Dya a vibré, dans l’après-midi, au rythme du ballon rond lors de finale de football du tournoi de l’émergence qui opposait l’Asc Deggo à l’Asc l’Asc Jappo Médine de Ngothie (0-1).

En effet, cette journée consiste à clôturer avec la jeunesse les vacances en beauté dans la ferveur et la communion. « Nous venons de clôturer à travers cette fête de la jeunesse les trois mois de vacances », dira le maire de Dya et leader du Mouvement citoyen pour développement local (MCDL), Tamsir Guèye. Qui invite les apprenants à adhérer au concept « Ubi tay jang tay » après leur avoir auparavant distribué des kits scolaires. Poursuivant, Tamsir Guèye a magnifié l’engagement de son coordonnateur, Mame Yack Diagne, pour la réussite de cette journée et pour le développement de Dya, le représentant de la section locale de Pastef, les femmes leaders de Dya entre autres. Cependant, il a tenu à inviter ses nouveaux alliés du nouveau régime en place à une franche collaboration pour l’intérêt exclusif des populations.