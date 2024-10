Nouvelle saison, nouveaux enjeux : Le coup d’envoi des Championnats de Ligue 1 et 2 ce week-end !

Le football sénégalais est prêt à vibrer de nouveau avec la reprise tant attendue des championnats de Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end. À partir du samedi 19 octobre 2024, les stades du Sénégal accueilleront des rencontres palpitantes marquant le début d’une nouvelle saison remplie d’enjeux et de promesses.



Ligue 1 : Un démarrage explosif



Dès samedi, trois matches ouvriront le bal. L’US Gorée recevra Oslo au stade Djaguilly Bagayoko dans une confrontation où les insulaires chercheront à bien démarrer leur saison. Dakar SC affrontera l’AS Pikine au Stade Municipal de Yoff, tandis que Teungueth FC défiera HLM au Stade Ngalandou Diouf. Des affrontements qui marqueront les premières ambitions des équipes dans cette quête du titre de champion.



Dimanche 20 octobre 2024, la première journée se poursuivra avec des affiches tout aussi alléchantes. Le choc entre Guédiawaye FC et l’US Ouakam au Stade Amadou Barry promet une ambiance électrique. De son côté, Jaraaf, équipe emblématique du championnat, croisera le fer avec Génération Foot au Stade Municipal de Ngor. Dans les autres rencontres, AJEL affrontera WallyDaan, Linguère jouera contre Jamono Ftk, et Casa Sports sera opposé à Sonacos au Stade Municipal de Yoff.



Ligue 2 : La bataille pour l’ascension commence



Le même week-end, les équipes de Ligue 2 entameront également leur saison avec des ambitions renouvelées. Samedi 19 octobre 2024, l’ASC NGB affrontera Amitié FC au Stade Municipal des HLM, alors que l’ASC Cambérène fera face à RS Yoff. À Kolda, Essamaye FC recevra l’AS Douanes dans un duel où chaque équipe voudra marquer son territoire dès le départ.



Le dimanche, d’autres chocs marqueront cette première journée de Ligue 2. L’ASC Saloum se mesurera à Ndiamour au Stade Massène Sene, tandis qu’AS Bambey affrontera AS Kaffrine. Thiès FC sera opposé à Diambars, tandis que le DUC défiera l’Étoile Lusitana. Enfin, au Stade Caroline Faye, le Stade de Mbour recevra CNEPS pour clôturer cette première journée de Ligue 2.



Des attentes élevées et des surprises à venir



Cette nouvelle saison s’annonce intense, avec des équipes qui souhaitent s’imposer dès le départ. Entre la lutte pour le maintien, la quête du sacre ou l’aspiration à la montée, les enjeux sont multiples pour chaque club. Les fans de football sénégalais peuvent s’attendre à des matchs riches en suspense et en émotions, alors que chaque équipe tentera de prendre une avance précieuse dans la course au titre.



Le coup d’envoi est donné, place au spectacle !