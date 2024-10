Barcelone retient son souffle : Lamine Yamal touché aux ischio-jambiers, l’inquiétude monte.

Les supporters du FC Barcelone sont plongés dans l’incertitude après la sortie prématurée de Lamine Yamal lors du match Espagne-Danemark. À la 92e minute, le jeune prodige catalan a ressenti une douleur aux ischio-jambiers, obligeant son remplacement dans les ultimes instants d’une rencontre remportée 1-0 par l’Espagne.



Malgré sa belle performance tout au long du match, Yamal a suscité l’inquiétude en quittant le terrain en boitant, peinant à marcher correctement. Une situation qui n’a pas tardé à alarmer les fans du Barça, d’autant plus que l’équipe nationale espagnole n’a encore communiqué aucun détail précis sur la nature de sa blessure.



Selon le média espagnol Relevo, il s’agirait de douleurs musculaires, mais l’incertitude demeure quant à la gravité de la blessure. Des examens médicaux sont attendus dans les prochains jours pour évaluer l’état physique du joueur et déterminer la durée de son éventuelle indisponibilité.



Le FC Barcelone, de son côté, espère qu’il s’agit simplement d’une surcharge liée à l’intensité du calendrier, mais se prépare au pire à l’approche de rendez-vous cruciaux. Le club catalan affrontera Séville le 20 octobre en Liga avant de recevoir le Bayern Munich en Ligue des Champions trois jours plus tard.



Pour l’heure, les supporters blaugranas sont suspendus à l’évolution de l’état de santé de Yamal, véritable révélation de la saison. Sa possible absence constituerait un coup dur pour l’équipe de Hansi Flick, déjà confrontée à plusieurs défis en ce début de saison.



Lamine Yamal est donc dans l’attente, tout comme les fans du FC Barcelone, anxieux de savoir s’ils pourront rapidement revoir leur prodige à l’œuvre.