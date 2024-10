[SPORT] CAN 2025 : Isolement des Super Eagles du Nigeria à l'aéroport de Libye, le capitaine menace de boycotter leur match contre le pays hôte

Le capitaine de la sélection nationale des Super Eagles du Nigeria, William Troost-Ekong, s'est longuement épanché sur les réseaux sociaux à propos de l'irrespectueux traitement dont son équipe et lui ont été victimes après leur atterrissage à l'aéroport d'Al Abraq en Lybie. Suite à cette mauvaise expérience, le joueur crie au boycott.

Avion détourné de sa destination initiale, abandonné au sein de l'aéroport pendant plus de 12 heures de temps ... William Troost-Ekong s'est totalement emporté via son compte officiel sur X (ancien Twitter).

Le footballeur international nigérian de 31 ans a partagé des images de certains de ses co-équipiers de l'équipe des Super Eagle, dont Victor Boniface, Calvin Bassey et bien d'autres, complètement lessivés et prenant repos sur les sièges inconfortables de l'aéroport de la Libye. Avec ces photos à l'appui, William Troost-Ekong partage leur calvaire. "Ils ont détourné notre avion de sa destination initiale dès que nous avons commencé à descendre en Libye sur instruction du gouvernement. Une fois que nous avons atterri, ils nous ont gardés dans cet aéroport abandonné pendant plus de 12 heures maintenant sans aucune provision", il confie ajoutant avoir passé la nuit "sans connexion, ni nourriture ni eau."

Selon monsieur Troost-Ekong, leur pilote de nationalité tunisienne a reçu un bien meilleur accueil. "On lui a dit que dans tous les hôtels à proximité, ils accepteraient seulement lui et aucun membre de l’équipage aérien nigérian. Sommes-nous toujours en train de parler de football international ? "Cependant, le pilote et le reste du crew ont préférés dormir dans l'avion.

Au final, la sélection nigérianne n'a eu d'autre choix que de prendre la route afin de joindre la ville de Benghazi. "Voyager par la route ici n’est pas sûr et vous pouvez imaginer comment ils nous traiteraient à l’hôtel ou la nourriture qu’ils essaieraient de nous donner ", note-t-il avant de conclure, " C’était drôle avant, mais en tant qu’équipe, nous nous respectons et dans ces conditions, nous ne jouerons pas!"