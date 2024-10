CAN-2025/qualif.: Mohamed Salah exempté du match de l'Egypte en Mauritanie mardi (club)

Le capitaine de l'Egypte Mohamed Salah a été autorisé à faire l'impasse sur le match en Mauritanie mardi (19h00), en qualification pour la CAN-2025, a indiqué samedi son club anglais de Liverpool.



Salah, 32 ans, "a été libéré de manière anticipée de ses devoirs internationaux", au lendemain de la victoire des Pharaons (2-0) face à ce même adversaire au Caire, a écrit Liverpool sur son site internet.



Auteur du second but vendredi à la 80e, après l'ouverture du score dix minutes plus tôt de Trezeguet, l'attaquant égyptien aurait dû participer au match retour mardi (4e journée).



Le sélectionneur Hossam Hassan avait toutefois indiqué vendredi que des joueurs de la sélection craignaient une blessure à l'idée de jouer une rencontre sur terrain synthétique, comme c'est le cas en Mauritanie.



L'Egypte n'a besoin que d'un point mardi pour assurer sa qualification à la CAN-2025, dans un groupe C qui comprend également le Cap Vert et le Botswana.



Le prochain match de Liverpool est programmé dimanche 20 octobre à domicile contre Chelsea, dans le cadre de la 8e journée de Premier league.