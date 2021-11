Fatick / Programme dédié aux 100.000 logements : La SAFRU S.A procède au lancement officiel des travaux de voirie et de réseaux divers.

La Société d’Aménagement Foncier et de Rénovation Urbaine (SAFRU SA) a procédé ce mardi à Fatick, au lancement officiel de ses travaux de voirie et de réseaux divers, dans le cadre du programme dédié aux 100.000 logements.



Sous l’égide du Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène Publique, l’événement a vu la participation des autorités administratives et territoriales, des services techniques déconcentrés et des partenaires techniques et financiers.



Ainsi, la cérémonie s'est tenue sur le site de la Zac confié à la société SOACO, en face de la cité Émetteur.



À Fatick, les opérations d'aménagement et de viabilisation du site, mis à disposition par PCLSLB, dans le cadre des 100.000 logements sur la Zac, vont s'étaler sur les 05 prochains mois. Les travaux engagés par SAFRU SA sont circonscrits sur 03 hectares, représentant l'assiette foncière affectée au projet de 100.000 logements pour supporter 100 unités d'habitation dont 50 F3, 20 F4 et 30 F6. Elles seront ceinturées par 1.198 mètres de linéaire de voirie en pavé épaisseur 10 centimètres, 338 mètres de linéaire de voirie d'accès en pavé épaisseur 10 centimètres avec une bordure de 06 centimètres.



À noter que l'adduction d'eau, le drainage des eaux pluviales pour éviter le spectre des inondations, ainsi que l'assainissement des eaux usées ont été pris en compte dans les travaux d'aménagement dudit site...



"Le projet à terme, va produire 100 logements avec une forte intensité de main-d'œuvre. Donc, les emplois directs sont estimés à 100 et 100 autres indirects sans compter les emplois qui seront issus de la construction des logements. À côté de ce programme, il y a 100 autres logements qui sont destinés aux impactés des inondations", a informé le directeur général de la SAFRU S.A, Maïssa Mahécor Diouf...