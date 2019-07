Fatick / Mansour Faye : " Il faut une loi d'orientation pour encadrer les gratuités ( CMU, les bourses, le Plan Sésame...)"

Le ministre du développement communautaire, de l'Equité sociale et Territoriale, Mr Mansour Faye, a présidé hier à Fatick un comité régional de Développement( CRD) spécial axé sur l'évaluation des différents programmes de son ministère.



Au cours de cette rencontre, ledit ministre a annoncé une nouvelle loi d'orientation pour encadrer les gratuités, notamment la couverture maladie Universelle (CMU), le programme national des bourses, le Plan Sésame, La césarienne etc. L'objectif est surtout de mieux réussir le ciblage par rapport aux bénéficiaires.



Rappelons que le ministère du développement communautaire, de l'Équité sociale et Territoriale a entamé une tournée dans les différentes régions du Sénégal afin d'évaluer la mise en oeuvre de ses programmes...