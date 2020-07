Fann-résidence : L'affaire Aby Ndour divise pêcheurs et riverains.

Les tiraillements se poursuivent entre pêcheurs et riverains de Fann-résidence concernant l'affaire Aby Ndour dans laquelle chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Selon les pêcheurs, Pierre Goudiaby Atépa a toujours posé des actions allant dans le sens de protéger le littoral, donc ils ne vont pas accepter que la place soit attribuée à la chanteuse. Un point de vue que ne partagent pas certains riverains de Fann-résidence qui estiment qu'on est dans un pays de droit et que Aby Ndour qui dispose légalement de papiers administratifs fournis pas l'autorité, a pleinement le droit d'exploiter les lieux et que s'il y'a quelq'un qui doit répondre de ses actes ce n'est personne d'autre que le maire. Selon eux, on ne peux pas déshabiller Jean pour habiller Paul ce n'est pas normal...