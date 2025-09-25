FSF : Abdoulaye Fall officialise sa présidence et dévoile sa stratégie « Contrôle Passe »

Plus d'un mois après son élection lors de l'Assemblée générale du 3 août dernier, Abdoulaye Fall et son équipe ont été officiellement installés ce jeudi 25 septembre 2025 à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF) par Madame Khady Diene Gaye, ministre des sports. Lors de cette cérémonie, le nouveau président a détaillé sa vision pour le football national.



Un mandat placé sous le signe du « contrôle passe »



« C'est avec une vive émotion et un sens égide de responsabilité que je prends officiellement ma formation de président de la Fédération sénégalaise de football » lance dès l’entame de son propos Serigne Abdoulaye Fall, le tout nouveau boss du football sénégalais. S'adressant à la ministre des Sports, il a salué l'importance accordée au football par les plus hautes autorités de l'État, qualifiant ce sport de « véritable passion nationale ». Le président élu a immédiatement remercié la coalition « AF 2025 » pour son soutien, se félicitant d'une victoire qu'il juge écrasante et légitimante, avec « 85% des districts » remportés.

Poursuivant son propos, Abdoulaye Fall a annoncé que son mandat serait guidé par le projet stratégique « Praxis » (Activité en vue d'un résultat), articulé autour de cinq axes majeurs : gouvernance, développement technique, infrastructures, inclusion sociale et financement. La philosophie de cette feuille de route s'inspire du « contrôle passe », une métrique footballistique qu'il transpose à la gestion de la Fédération. « Le contrôle signifie la maîtrise des ressources, la bonne gouvernance et la transparence. La passe symbolise la transmission, le partage d'opportunités et l'investissement dans la jeunesse », a-t-il expliqué.