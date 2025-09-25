FSF : Abdoulaye Fall officialise sa présidence et dévoile sa stratégie « Contrôle Passe »


Plus d'un mois après son élection lors de l'Assemblée générale du 3 août dernier, Abdoulaye Fall et son équipe ont été officiellement installés ce jeudi 25 septembre 2025 à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF) par Madame Khady Diene Gaye, ministre des sports. Lors de cette cérémonie, le nouveau président a détaillé sa vision pour le football national.

Un mandat placé sous le signe du « contrôle passe »

« C'est avec une vive émotion et un sens égide de responsabilité que je prends officiellement ma formation de président de la Fédération sénégalaise de football » lance dès l’entame de son propos Serigne Abdoulaye Fall, le tout nouveau boss du football sénégalais. S'adressant à la ministre des Sports, il a salué l'importance accordée au football par les plus hautes autorités de l'État, qualifiant ce sport de « véritable passion nationale ». Le président élu a immédiatement remercié la coalition « AF 2025 » pour son soutien, se félicitant d'une victoire qu'il juge écrasante et légitimante, avec « 85% des districts » remportés.
Poursuivant son propos, Abdoulaye Fall a annoncé que son mandat serait guidé par le projet stratégique « Praxis » (Activité en vue d'un résultat), articulé autour de cinq axes majeurs : gouvernance, développement technique, infrastructures, inclusion sociale et financement. La philosophie de cette feuille de route s'inspire du « contrôle passe », une métrique footballistique qu'il transpose à la gestion de la Fédération. « Le contrôle signifie la maîtrise des ressources, la bonne gouvernance et la transparence. La passe symbolise la transmission, le partage d'opportunités et l'investissement dans la jeunesse », a-t-il expliqué.
Autres articles
Jeudi 25 Septembre 2025
Alain Bonang



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Fédération sénégalaise de Football : Abdoulaye Fall installé, la ministre des Sports dresse une feuille de route exigeante

Fédération sénégalaise de Football : Abdoulaye Fall installé, la ministre des Sports dresse une feuille de route exigeante - 25/09/2025

25 Sept 1988 -25 Sept 2025: Il y a 37 ans à Séoul , une éternité !

25 Sept 1988 -25 Sept 2025: Il y a 37 ans à Séoul , une éternité ! - 25/09/2025

Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé, la consécration d’une saison exceptionnelle

Ballon d’Or 2025 : Ousmane Dembélé, la consécration d’une saison exceptionnelle - 23/09/2025

Ligue 1 : l'OM retrouve enfin la clé contre le Paris SG

Ligue 1 : l'OM retrouve enfin la clé contre le Paris SG - 22/09/2025

Ballon d'Or : Donnarumma remporte le trophée Yachine du meilleur gardien

Ballon d'Or : Donnarumma remporte le trophée Yachine du meilleur gardien - 22/09/2025

Foot : Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le Paris SG 1 à 0

Foot : Marseille profite d'une bévue de Chevalier et bat le Paris SG 1 à 0 - 22/09/2025

Préliminaires Coupe CAF : Génération Foot tenu en échec à domicile par l'AFAD Djékanou (1-1)

Préliminaires Coupe CAF : Génération Foot tenu en échec à domicile par l'AFAD Djékanou (1-1) - 22/09/2025

SPORTS / Bambey inaugure sa première grande salle de musculation sous les notes de Mya Guissé

SPORTS / Bambey inaugure sa première grande salle de musculation sous les notes de Mya Guissé - 21/09/2025

[Culture] Droits numériques : La presse culturelle s’engage...

[Culture] Droits numériques : La presse culturelle s’engage... - 21/09/2025

LIGA / Pape Gueye offre la victoire à Villarreal dans un final haletant

LIGA / Pape Gueye offre la victoire à Villarreal dans un final haletant - 20/09/2025

Bundesliga: Nicolas Jackson titularisé aux côtés de Harry Kane face à Hoffenheim

Bundesliga: Nicolas Jackson titularisé aux côtés de Harry Kane face à Hoffenheim - 20/09/2025

Derby du Merseyside: Gana Gueye enflamme Anfield avec un super joli but, malgré la victoire des Reds

Derby du Merseyside: Gana Gueye enflamme Anfield avec un super joli but, malgré la victoire des Reds - 20/09/2025

MSF et les artistes crient “Oya” : l’Afrique n’attendra pas la COP30

MSF et les artistes crient “Oya” : l’Afrique n’attendra pas la COP30 - 20/09/2025

Infantino et Abdoulaye Fall tracent les ambitions du football africain à Rabat

Infantino et Abdoulaye Fall tracent les ambitions du football africain à Rabat - 19/09/2025

Classement FIFA de septembre 2025 : le Sénégal conserve sa place (18ème), l’Espagne détrône l’Argentine

Classement FIFA de septembre 2025 : le Sénégal conserve sa place (18ème), l’Espagne détrône l’Argentine - 18/09/2025

Ligue des champions : Nicolas Jackson s’offre son ancien club (3-1)

Ligue des champions : Nicolas Jackson s’offre son ancien club (3-1) - 18/09/2025

Ligue des champions : Youssoupha Mbodj, jeune latéral sénégalais du Slavia Prague s’offre un doublé

Ligue des champions : Youssoupha Mbodj, jeune latéral sénégalais du Slavia Prague s’offre un doublé - 17/09/2025

[ Contribution] Un cri de cœur pour les clubs sénégalais : Sauvons notre football local

[ Contribution] Un cri de cœur pour les clubs sénégalais : Sauvons notre football local - 16/09/2025

Exploit sénégalais à Tokyo : Louis-François Mendy en demi-finale du 110 m haies

Exploit sénégalais à Tokyo : Louis-François Mendy en demi-finale du 110 m haies - 15/09/2025

Tokyo 2025 : Sept (7) athlètes du Centre Africain de l'Athlétisme prêts à briller aux Championnats du Monde d'Athlétisme

Tokyo 2025 : Sept (7) athlètes du Centre Africain de l'Athlétisme prêts à briller aux Championnats du Monde d'Athlétisme - 15/09/2025

SAUDI PRO LEAGUE- Sadio Mané buteur face à Al Kholood, Al-Nassr s’impose 2-0

SAUDI PRO LEAGUE- Sadio Mané buteur face à Al Kholood, Al-Nassr s’impose 2-0 - 14/09/2025

Linguère : Idrissa Samb soulage les populations avec un important geste social

Linguère : Idrissa Samb soulage les populations avec un important geste social - 14/09/2025

L1 : L'OM se rassure en battant Lorient 4-0 avec un but de Benjamin Pavard

L1 : L'OM se rassure en battant Lorient 4-0 avec un but de Benjamin Pavard - 12/09/2025

Champion d’Afrique avec le Sénégal, Cheikhou Kouyaté relance sa carrière en Turquie et rejoint Amedspor en compagnie de Mbaye Diagne

Champion d’Afrique avec le Sénégal, Cheikhou Kouyaté relance sa carrière en Turquie et rejoint Amedspor en compagnie de Mbaye Diagne - 12/09/2025

Orange Music Talents : Sonatel et Warner Music Africa s’unissent pour révéler les talents sénégalais

Orange Music Talents : Sonatel et Warner Music Africa s’unissent pour révéler les talents sénégalais - 12/09/2025

Festival du film Panda d'or : 5 343 œuvres en compétition pour 27 récompenses

Festival du film Panda d'or : 5 343 œuvres en compétition pour 27 récompenses - 12/09/2025

Allemagne: Jackson

Allemagne: Jackson "fier" d'être au Bayern, après des "moments difficiles" pour obtenir son prêt - 12/09/2025

Mise en place d’une fédération Sénégalaise de lutte: le processus électoral suspendu !

Mise en place d’une fédération Sénégalaise de lutte: le processus électoral suspendu ! - 11/09/2025

Mondial-2026: le Cap-Vert, tombeur du Cameroun, fait un grand pas vers une qualification historique

Mondial-2026: le Cap-Vert, tombeur du Cameroun, fait un grand pas vers une qualification historique - 09/09/2025

Mondial 2026: Le Sénégal mené 2-1 à la mi-temps, voit ses chances de qualification au Mondial 2026 compromises

Mondial 2026: Le Sénégal mené 2-1 à la mi-temps, voit ses chances de qualification au Mondial 2026 compromises - 09/09/2025

RSS Syndication