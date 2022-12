FORUM COPEGA - Kaolack 2022 : Bolloré Transport & Logistics au Sénégal participe pour soutenir la filière agricole

Socopao Sénégal, filiale de Bolloré Transport & Logistics, a participé au Forum annuel du Collectif des Producteurs Exportateurs d’Arachide du Sénégal (COPEGA) qui s’est tenu les 22 et 23 novembre 2022 à Kaolack. Les échanges qui ont eu lieu lors de cette 7ème édition se sont articulés autour de la problématique : « Comment le COPEGA et ses partenaires stratégiques comptent-ils faire face à l’évolution d’un contexte mondial et national marqué par divers dérèglements et contribuer à une meilleure impulsion de la sécurité et de la souveraineté alimentaire ». Ce rendez-vous économique a été l’occasion pour Socopao Sénégal, partenaire privilégié des armateurs, d’évoquer le processus d’exportation des graines d’arachide mais aussi d’échanger avec les acteurs du secteur agricole, notamment les partenaires institutionnels, agriculteurs, exportateurs, partenaires financiers et logistiques sur les défis et les enjeux de la filière.



« Bolloré Transport & Logistics possède une expertise confirmée dans la logistique des matières premières agricoles et en particulier la filière arachide. En participant à ce forum, notre objectif était de nous positionner sur ce secteur comme l’un des principaux spécialistes et présenter également à nos clients exportateurs l’ensemble des solutions que nous mettons en place en vue de sécuriser leurs opérations dans un contexte post-Covid », a expliqué Mme Hawa Paraiso, Responsable Shipping.

Par ailleurs, « grâce au regroupement des opérateurs économiques de la filière arachidière avec un marché ouvert sur la Chine, un chiffre d’affaires estimé à 262 milliards de FCFA et maintenant sur l’Europe, et la Malaisie, le forum est devenu au cours des années, un important carrefour d’échanges et une opportunité d’affaires. Ce partenariat avec Socopao Sénégal et Bolloré Transport & Logistics ouvrira à l’international une fenêtre de compétitivité sur la destination Asie, avec un impact significatif sur les prévisions d’exportation des graines d’arachide, estimées à 350 000 tonnes pour la campagne 2022 -2023 », a souligné pour sa part Habib Thiam, le Président du COPEGA.



Premier réseau de logistique intégrée au Sénégal, avec près de 1.000 collaborateurs répartis dans les agences de Dakar, Kaolack et Kidira, Bolloré Transport Logistics Sénégal intervient dans les domaines de la commission de transport, l’agence maritime, la consignation, la manutention portuaire, la logistique multimodale. Spécialiste de la logistique et des grands projets industriels et miniers, Bolloré Transport & Logistics Sénégal est également expert dans le domaine du transport de colis lourds et de convois exceptionnels, de l’entreposage à valeur ajoutée. La société offre une gamme diversifiée de services et représente une base d'appui pour les pays de la sous-région, dans le cadre de projets structurants et jouant un rôle clé dans le désenclavement des pays…