FLEXEAU (Kaolack-Kaffrine) : "Cherté des factures, branchements facturés entre 75.000 et 500.000 Fcfa", Adnane Dème de l'Uncs lance un appel au PR Diomaye

Dans une lettre adressée au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Coordonnateur régional de l'UNCS Kaolack et secrétaire national délégué à l’environment, l’assainissement et au développement durable, Adnane Dème dénonce "la mauvaise gestion de l'eau et les abus de l'entreprise FLEXEAU délégataire de service public de l'eau dans les régions de Kaolack et Kaffrine."

Monsieur le Président,

"Nous, membres de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal (UNCS), vous adressons cette lettre ouverte pour vous exprimer nos profondes préoccupations concernant la gestion de l'eau dans les régions de Kaolack et Kaffrine.

La situation actuelle devient alarmante et touche gravement la qualité de vie de nos concitoyens en particulier dans les zones rurales".

"Tout d'abord nous attirons votre attention sur la cherté des factures qui ne cessent d'augmenter, et ce, sans justification valable et celle des branchements facturés de 75000f a 500000f sur des pères et mères de famille qui peuvent travailler trois hivernages sans avoir 50000f. Nous avons aussi constaté de nombreux cas de compteurs défectueux faussant les relevés et entraînant des facturations erronées au détriment des consommateurs".

"Par ailleurs, les fuites d'eau récurrentes, dûes à un manque flagrant d'entretien des réseaux dont l’OFOR et l'entreprise FLEXEAU se renvoient la responsabilité. Ce qui représente non seulement une perte considérable de cette source précieuse mais aussi véritable problème de santé publique, l'eau Source de Vie, se transforme en vecteur de maladies à cause de l'insalubrité des installations".

"Nous déplorons également les pratiques abusives de l'entreprise délégataire chargée de la gestion de l'eau. Cette entreprise est en conflit permanent avec les populations des zones rurales, décharge ses responsabilités et obligations sur des plombiers prestataires, sans compétences et par commune" .



"Ces derniers ne possédant pas l'expertise nécessaire ni physiques, matérielles encore moins financières , aggravent la situation au détriment des consommateurs.

En outre, cette entreprise pousse ses employés à la démission pour les obliger à s'engager avec ces apprentis plombiers prestataires, les privant ainsi leurs droits et avantages acquis".

"Ces pratiques sont non seulement injustes, mais également contraires aux principes d'une gestion éthique et responsable d'un service public".



"Monsieur le Président de la République, la situation que nous décrivons ici est inacceptable dans un pays où l'on prône le dioub dioubal et dioubanti, nous vous demandons instamment d'intervenir pour:

1-réévaluer la gestion de l'eau par l'entreprise en question dans les régions de Kaolack et Kaffrine, et si nécessaire révoquer sa délégation de service public.

2-assurer un contrôle rigoureux des facturations et des compteurs d'eau pour garantir l'équité envers les usagers,

3-mettre en place des mesures urgentes pour réparer les réseaux et prévenir les fuites d'eau sources de maladies au moment où on nous parle de variole de singe en Afrique,

4-protéger les droits des employés face aux pratiques abusives et veiller à ce que leur droit soit respecté".

"Nous, Union Nationale des Consommateurs du Sénégal, coordination régionale de Kaolack et Kaffrine espérons que vous saurez prendre les mesures nécessaires pour résoudre cette situation critique qui affecte directement le bien-être de nos populations.

Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et sommes prêts à collaborer pour améliorer la gestion de l'eau dans le Sénégal particulièrement dans le Saloum".

Dans l'attente de votre intervention, veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre haute considération.

Adnane Dème, Coordonnateur régional UNCS Kaolack et secrétaire national délégué à l’environment, l’assainissement et au développement durable.