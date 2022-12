FIDAK 2022 – Visite des stands par Mme le ministre de la Santé

Ce samedi 24 décembre 2022, Madame Marie Khémesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l’action sociale, accompagnée du directeur du CICES et d’une forte délégation, a visité les stands de la 30e édition de la Foire internationale de Dakar. Le pavillon du Sénégal, les stands des entités qui sont sous la tutelle de ce ministère, mais en particulier les stands de la région de Diourbel qui est à l'honneur ce 24 décembre, ont reçu la visite de la Ministre de la santé et de l’action sociale. La transformation et le conditionnement des produits naturels ont été des sujets majeurs de cette visite.



Ainsi, cette visite constitue, une raison importante pour les femmes transformatrices et les artisans de cette région pour magnifier leur travail et de réaffirmer l’implication du ministère de la santé dans cet espace d’échanges socio-économiques. Prenant la parole, Madame la ministre de la Santé et de l’action sociale assure que ce qui l'a le plus marqué, ce sont les produits bio qui sont transformés naturellement et ces produits-là participent à la prévention des maladies chroniques.



Ainsi, à l’issue de cette visite, Madame Marie Khemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé et de l’action sociale et le directeur du CICES, monsieur Salihou Keïta ont convenu d’un partenariat qui vise à organiser une foire de la santé (SISDAK dont le dernier en date s'est tenu en juillet 2018), prévue après la fin du FIDAK qui se déroule du 15 au 31 décembre...