FALY SECK (Maire de Ross- Béthio) : « Face à la montée des périls, l’État a su instaurer une politique dynamique de sécurisation »

De l’analyse qu’il faite du défilé du 04 avril avec l’arsenal militaire dévoilé, Faly Seck retient : « le Sénégal est bien sécurisé! » Le leader politique et maire de Ross-Béthio s’adressant à Dakaractu, de se réjouir par rapport à la montée de la sécurité à l’intérieur du pays comme à l’extérieur, et de la posture du Président de la République.

« Je voudrais décerner une mention spéciale au Chef de l’État qui, face à la montée des périls, a instauré une politique dynamique de sécurisation du territoire national avec

l'implantation de nouvelles unités jusque dans les zones les plus excentrées, afin de mieux affirmer la souveraineté de l’État et assurer la sécurité des personnes et des biens.

Toutefois, je voudrais inviter madame le sous préfet de Ndiaye, que je félicite pour la belle organisation de la cérémonie du 04 avril dans notre commune, d'attirer l’attention de la plus haute autorité, sur la nécessité

d'installer un commissariat de police, d'un groupement de sapeurs pompiers et d’une unité de service d‘hygiène à Ross-Béthio », dira Faly Seck.

L’édile de la commune de Ross-Béthio ne manquera pas d’aborder les récurrentes manifestations politiques notées dans plusieurs localités du Sénégal, ces dernières semaines. Il se félicitera ainsi, « de l’indifférence manifestée par ses populations face à ces incessants appels à la violence lancés par une partie de l’opposition. « Permettez que je me félicite de la maturité des populations de Ross-Béthio face aux événements politiques qui se sont succédé ces dernières semaines. Une maturité marquée par l’unité autour des intérêts supérieurs de la ville... »