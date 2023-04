Évolution « chiffrée » du trafic aérien entre 2019 et 2022 : Quand Air Sénégal prend « son envol » devant les autres compagnies…

Le rapport de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie sur les différents mouvements des compagnies aériennes durant les quatre dernières années affiche des résultats non négligeables.

En 2022, malgré les chocs exogènes qui ont tendance à perturber le trafic aérien, quelques compagnies ont su se mettre à niveau pour supporter leurs activités.

Dans cette étude de l’Anacim, il est établi que les compagnies nationales telles que AIR SENEGAL, TRANSAIR ou encore ARC EN CIEL occupent une place importante dans l’activité de la plateforme aérienne. Elles ont transporté 31% des passagers (dont 28% pour AIR SENEGAL) en 2022 correspondant à 42% du trafic des mouvements.

Cependant, le Fret des compagnies nationales est totalement assuré par AIR SENEGAL qui s’offre 14% du marché traité sur l’aéroport. Au regard de son caractère régional, la compagnie nationale dispose d’un trafic prépondérant et d’ailleurs, il est noté davantage dans la stratégie du Hub aérien, « la volonté de faire de la compagnie nationale un exploitant phare de l’Afrique de l’Ouest au regard de son niveau d’activités par rapport aux autres compagnies africaines opérant sur l’aéroport international Blaise Diagne de DIASS. Une analyse plus fine du trafic d’AIR SENEGAL montre une expansion de la compagnie malgré la crise de 2020 comme le montre le graphique suivant, pointant son activité grandissante ces 4 dernières années.

Le volume du trafic de 2019, est dépassé en 2021 pour les passagers et les mouvements alors que le fret n’a fait que progresser, triplant quasiment ce volume en 2022. Il est à noter que « le trafic Fret a bénéficié du manque d’offre de certains exploitants et du transfert de matériel médical relatif à la COVID », indique le rapport. Aussi, la compagnie a enregistré sur les 4 dernières années des moyennes de croissance annuelles de 17%, 25% et 43% respectivement en terme de mouvements, passagers et fret.

Quelques chiffres de Air Sénégal entre 2019 et 2022 :

il est noté, dans le rapport, 5.055 mouvements, une petite baisse en 2020 avec 3.310 avant de progresser avec 6.872 mouvements en 2021 et 8.053 en 2022. Le nombre de passagers, était à 377. 750 en 2019 avant de baisser au cours de l’année suivante marquée par la pandémie de Covid-19. En 2021, le nombre a dépassé plus de 550.000 passagers et augmente en 2022 avec 739.878. Le fret a également progressé passant de 1.620 tonnes en 2019 à 4.725 en 2022.