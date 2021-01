État d'urgence : Le Préfet du Département de Pikine annonce les nouveaux horaires d'ouverture des marchés



Les marchés dans le Département de Pikine seront désormais soumis à des heures d’ouverture et de fermeture. L’annonce a été faite par le Préfet du Département de Pikine, Moustapha Ndiaye, qui recevait un lot de masques de la plateforme « Xippil xol liffi macky deff ». L’arrêté signé hier et qui entre en vigueur dès aujourd’hui, suspend les marchés hebdomadaires. Et tous les marchés du département ouvriront à partir de 6 heures et matin et fermeront à 17 heures. Le dimanche sera consacré à la décontamination de tous ces marchés.