Espagne: le Barça bat le Real Madrid (4-3) malgré un triplé de Mbappé et s'envole vers le titre

Mené 2-0 à la 15e minute de jeu, le FC Barcelone, encore renversant, a résisté à un triplé historique de Kylian Mbappé pour dominer dimanche son éternel rival du Real Madrid (4-3) et s'envoler vers un 28e titre de champion d'Espagne.



A trois journées de la fin de la saison, le Barça (1er, 82 points) compte désormais sept longueurs d'avance sur le Real et file tout droit vers un nouveau sacre, deux ans après le dernier et un triplé national (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe).