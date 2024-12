Escroquerie à Dakar : les rêves de voyage brisés par une démarcheuse sans "scrupules"

Une arnaque bien huilée vient de faire tomber son rideau au Tribunal des flagrants délits de Dakar. Henriette Niang, jeune commerçante de 25 ans, a été condamnée vendredi à six mois de prison ferme pour escroquerie. Une dizaine de victimes, séduites par ses promesses de visas pour le Canada, ont perdu des millions dans ce qui s'est avéré être une vaste fraude. Retour sur une affaire qui a mis en lumière les dangers des fausses démarches d’émigration.



Des promesses de visas, des millions envolés



Selon le quotidien L’Observateur, Henriette Niang proposait à ses victimes un service clé en main pour obtenir des visas. Ses offres alléchantes ciblaient principalement des Sénégalais en quête d'un avenir meilleur à l’étranger. Elle leur promettait un processus rapide et efficace, moyennant des sommes faramineuses allant de 5 à 10 millions de FCFA. Une dizaine de personnes, dont Idrissa Gassama, Pape Samba, Babacar Dabo et Mansour Niang, ont mordu à l’hameçon.



Idrissa Gassama, par exemple, a versé 10 millions de FCFA, espérant réaliser son rêve de s’installer au Canada. Quant à Pape Samba, il a remis 4 millions de FCFA à Henriette, avant de recevoir un billet d'avion qui s’est avéré être un faux. « C’est à l’aéroport, alors que je m’apprêtais à embarquer, qu’on m’a notifié que le billet n’était pas valide », a-t-il déploré devant le tribunal.



Un stratagème dévoilé



Face aux plaignants, Henriette Niang a reconnu avoir encaissé les sommes, tout en niant les accusations d’escroquerie. À la barre, elle a expliqué que son rôle se limitait à accompagner ses clients dans les démarches nécessaires à l’obtention des visas, soulignant que ces derniers étaient conscients du « risque de refus » de l’ambassade.



Mais ses explications n'ont pas convaincu. Pour les victimes, il ne s’agissait pas d’un simple échec administratif, mais bien d’une tromperie intentionnelle. D’ailleurs, aucun des plaignants n’a obtenu le moindre visa ni remboursement. Fatigués de courir après leur argent, ils ont décidé de porter plainte, mettant ainsi fin à ce qu’ils considèrent comme une opération frauduleuse.



Un verdict exemplaire



Lors de l’audience, le procureur de la République a requis une peine d’un an de prison ferme et une amende de 500 000 FCFA, estimant que les faits d’escroquerie étaient « constants ». L’avocat de la défense, lui, a plaidé pour une relaxe au bénéfice du doute, soutenant que sa cliente n’était qu’une démarcheuse, non responsable des refus des ambassades.



Au terme des débats, le Tribunal a tranché : Henriette Niang a été reconnue coupable et condamnée à six mois de prison ferme. Elle devra également rembourser les sommes dues à ses victimes. Cependant, les intérêts civils de certains plaignants restent à régler, laissant planer une incertitude sur la restitution totale des montants.



Les leçons d’une arnaque



Cette affaire met en lumière la vulnérabilité de nombreuses personnes face à des propositions d’émigration trop belles pour être vraies. Elle rappelle également la nécessité d’être vigilant face aux intermédiaires non agréés, souvent à l’origine de ce type de fraudes.



Alors que les rêves d’un avenir meilleur poussent de nombreux Sénégalais à chercher des opportunités à l’étranger, cette condamnation sonne comme un avertissement : il est crucial de se tourner vers des voies légales et vérifiées pour éviter de tomber dans le piège des escrocs.