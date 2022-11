Équipe nationale : Fodé Ballo-Touré a repris l'entraînement collectif, Kouyaté toujours aux soins…

Le latéral gauche monégasque et non moins titulaire habituel en sélection nationale, Ballo-Touré est de retour à l'entraînement avec le groupe.Après avoir manqué les deux premières sorties des Lions dans cette coupe du monde de football, suite à une gêne musculaire, Fodé Ballo s’est correctement entraîné avec le groupe de l’effectif tout au long de la séance qui a suivi la victoire sénégalaise (3-1) sur le Qatar.Une bonne nouvelle pour les Lions qui, à l’exception de Cheikhou Kouyaté encore aux soins entre les mains du staff médical, est encore absent. Le milieu de terrain défensif était déjà sûr de ne pas prendre part aux rencontres contre le Qatar et puis l’Équateur ce mardi à 15h temps universel.