Épilogue de l'affaire Prodac : Jour de vérité ce jeudi, pour Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang

Renvoyée pour ce jeudi 16 février 2023, le procès opposant l'ancien ministre de la Jeunesse Mame Mbaye Niang et Ousmane Sonko va se tenir demain au Tribunal Correctionnel de Dakar.

En effet, l'affaire avait été renvoyée à la demande des avocats de Ousmane Sonko afin que leur client prenne connaissance du fond du dossier et puisse se défendre.

Lors de l'audience du 02 février dernier, le leader de Pastef ne s'était pas présenté au motif qu'il n'avait pas reçu sa citation à comparaître.



Le maire de Ziguinchor est poursuivi dans cette procédure, pour diffamation, injures publiques, faux et usage de faux au préjudice du ministre Mame Mbaye Niang.



Pour rappel, le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 avait accusé Mame Mbaye Niang d’avoir été épinglé dans un rapport de l’Inspection générale d’État pour un détournement de 29 milliards de nos francs. Une déclaration que l'actuel ministre du Tourisme avait trouvé diffamatoire avant de saisir la justice...