Entretien avec le commissaire général du Sénégal à l’expo Dubaï 2020 : « Notre cachet a marqué le monde et suscité l’intérêt… »

1-Que retenir globalement de la participation du Sénégal à l’exposition universelle de Dubaï 2020?



Il faut d’abord rappeler que le Sénégal avait la position stratégique de l’Exposition Universelle parmi 192 pays. Ce qui nous a permis d’avoir une facilité à avoir des visiteurs. Il y a eu durant les 5 mois précédents, 25. 000 visiteurs. Un record qui est énorme auquel s’ajoute la moyenne de 10.000 visiteurs par jour, ce qui tourne autour d’1 million 50 visiteurs. C’est vrai que ces derniers jours, nous avons eu plus de monde, mais la moyenne reste constante sur les 10.000. Or, dans cette moyenne, on trouve à chaque fois 10% de professionnels. Ce sont des acheteurs potentiels, des hommes d’affaires qui viennent de tous les pays et qui peuvent acheter les produits sénégalais exportés. Dans cette exposition, je tiens aussi à rappeler que les invertisseurs ont eu à rencontrer les départements ministériels pour investir notamment sur les projets du Pse. Mais aussi, il y’a le facteur touristique. Nous sommes dans une période post-covid où ce secteur est très convoité. Après cette exposition, nous pensons que les investisseurs et beaucoup d'étrangers étrangers viendront visiter le Sénégal qui est un pays d’attraction au regard de ses richesses.

D’autre part, je tiens à féliciter l’initiative de donner au Sénégal son pavillon spécial comme les grands pays le font. C’est vrai que nous n’avons pas 3.000m2 mais nous avions un pavillon de 545 m2 avec notamment la partie d’exposition de 270 m2.



Comparé aux autres expositions, quelle est la particularité de celle-ci ?



Concernant les expositions précédentes, nous avons au moins, 10% de ce que nous avons actuellement. Donc, je peux dire que notre capacité en termes de visite a largement augmenté. En plus de cela, notons que c’est la première fois que les départements ministériels s’impliquent à ce point pour une meilleure vente de la destination Sénégal. Au total, on a 20 départements ministériels quand on intègre les ministres qui se sont rendu à Dubaï, ainsi que le secteur privé et autres structures de l’État qui sont généralement des hommes d’affaires avec qui nous avons pu organiser des forums économiques en permanence qui ont permis de faire du networking, des Be to Be et de sceller des conventions. Exemple, nous avons avec le secteur de l’habitat où le Sénégal, avec DAMAC, qui est d’ailleurs l’un des plus grands constructeurs de la première ville des Emirats Arabes Unis, est en train de mettre en œuvre des projets d’envergure dans le secteur des infrastructures. De même, le pétrole et le gaz ont été aussi scrutés avec les investisseurs, sans oublier la microfinance, le tourisme, l’économie numérique, l’artisanat etc. Les collectivités locales ont été aussi impliquées dans ces six mois d’exposition. Vous avez vu que le maire de Sandiara, Serigne Guèye Diop est en train de discuter et de signer des accords pour qu’ils viennent contribuer au développement qui est aussi une préoccupation de la jeunesse qui sera la grande bénéficiaire au regard du chantier énorme auquel, elle peut profiter et se débarrasser du sous-emploi. Nous sommes parvenus à ce résultat, c’est parce que le président Macky Sall y a cru.



2-Vous avez été distingué par les CEO Awards grâce au travail abattu dans cette exposition. Que vaut cette marque de reconnaissance pour le Sénégal ?



En réalité, CEO Awards est un club de networking parmi les plus grands au monde. Elle distingue ceux qui se sont le plus illustrés sur le plan des résultats. Pour cette 5e édition, il n’y a que le Sénégal et le Nigéria, deux pays Africains, qui ont été primés pour notre continent. Le dernier pour le pétrole et le gaz, et nous pour l’impact mondial et aussi le leadership. Le modèle Sénégal a été bien reconnu comme un modèle économique viable et qu’on peut même transmettre à un autre pays. CEO Network a donc simplement montré que le Sénégal a brillé de mille feux à cette exposition de Dubaï.



3-Cette exposition sera-t-elle déterminante devant le secteur de l’emploi, toujours problématique?



Je dis simplement qu’heureusement que les ministères du Sénégal et le secteur privé ont compris qu’ici, c’était le centre du monde économique. Ils ont aussi su que pour régler le problème de l’emploi, il faut d’abord régler le cadre qui permet de créer les conditions devant permettre de créer les conditions idoines d’investissement dans le pays. Ce qui a été fait. Mais il faut rappeler que ces projets, sortant de terre, requièrent bien évidemment, une main d’œuvre qualifiée et de haute intensité. En six mois, on peut bien considérer qu’énormément d’emplois seront créés après le suivi-évaluation que nous allons faire et surtout l’impact que l’expo universelle a donné.



Un sentiment du devoir accompli ?



Je pense qu’il est clair que nous avons été reconnus en terme de leadership par des structures internationales. C’est déjà un cachet extraordinaire pour le pays. Les résultats économiques sont aussi reconnus au terme de cette exposition. Maintenant ce sont des résultats à pérenniser et cela, nous le devons à la vision du chef de l’État...