Entretien avec le Lieutenant-colonel Adama DIOP : « Tous les pays qui ont une armée unie n’enregistrent pas de coups d’Etat »

Vous constatez avec nous que lors des manifestations politiques, il y a parfois des répressions meurtrières. Pourquoi ?



« Devant une foule qui est hystérique, vous avez la possibilité de vous protéger. (…) »



Vous savez, une force pour qu'elle puisse intervenir, il y a deux choses qui sont essentielles, la légitimation de la force et la définition de l'action de la force. La légitimation, une fois que les Forces de Défense et de Sécurité (FDS), forces de premières catégories sont déployées, il y a une évaluation de la situation qui est faite. Si l'Armée doit intervenir en renfort, ce sera aussi dans le cadre légal. Mais, avant que les forces ne sortent, ce qu'ignorent certains civils ; que ce soit la Police, la Gendarmerie ou l'Armée, les gens reçoivent des ordres d'opérations. Et l'ordre d'opération, c'est d'abord la situation, on vous explique la situation, on vous donne votre mission et dans les répartitions des missions, chaque entité sait ce qu'elle doit faire sur le terrain et on en arrive aux consignes. Si telle situation se passe, faites ceci. S'il y a maintenant un changement de situation, elles reçoivent des ordres donnés. Mais chaque fois qu'on voit les policiers ou les gendarmes se replier, les gens disent que les policiers s'enfuient ou les gendarmes s'enfuient. Non ! Ce sont des replis tactiques, ils ne sont pas là pour tirer sur la population. Mais quand par exemple, devant une foule qui est hystérique, des gosses portent des gourdins, des machettes ou autres pour supprimer votre vie, mais vous avez la possibilité dans vos derniers retranchements de vous protéger et c'est ce qui se passe, le plus souvent.



« Les policiers et gendarmes ne sont pas les ennemis de la population. »



Les militaires, les policiers et gendarmes ne sont pas les ennemis de la population parce qu’ils portent des tenues. mais vous ne savez pas, ce qu'ils portent dans leurs cœurs. Ces personnes peuvent être président de la République, comme des membres de l'opposition. Mais ils ont une mission régalienne qui les couvre d'abord et leurs formations leur dictent de pouvoir assurer cette mission jusqu'au sacrifice suprême. Même si ce n'est plus la peine, parce qu'on a vu des policiers qu’on a malmenés et qui étaient dans l'exercice de leur fonction. Donc, il vaudrait que les gens comprennent que les FDS ne sont pas là pour tirer sur les populations. Mais les populations aussi ne doivent pas dans le cadre de l'exercice des missions des Forces de défense et de sécurité, en venir à les acculer ou à chercher à les liquider.