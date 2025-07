Entre exploits et engagement : l’aventurier Rassoul Tounkara face au défi de rendre visible le patrimoine du Sénégal

Plongeur dans les eaux profondes du Sénégal, alpiniste affrontant les sommets et explorateur passionné par les richesses de son pays, Rassoul Tounkara a toujours placé l’aventure au cœur de son parcours. Ses expéditions, menées autant sur terre que dans les airs, lui ont permis de constater l’étendue du patrimoine naturel et culturel sénégalais. Mais au fil de ses explorations, un constat s’est imposé : ces merveilles restent largement méconnues, même par les habitants eux-mêmes.



Face à ce paradoxe, Tounkara a décidé de transformer ses défis personnels en un objectif collectif : reconnecter les Sénégalais à leur territoire et faire rayonner la culture locale. Sa démarche dépasse l’exploit sportif ou l’aventure individuelle pour s’inscrire dans une mission sociale et culturelle. Chaque activité qu’il documente, chaque expérience qu’il partage s’inscrit dans cette volonté de rendre accessible et visible la richesse du pays.



C’est de cette vision qu’est née ATAYA, une plateforme numérique qui prolonge ses aventures en offrant à tous la possibilité de découvrir, partager et vivre ces expériences. Pour Rassoul Tounkara, l’aventure n’est plus seulement un défi personnel mais un levier pour transformer la manière dont le Sénégal vit et valorise ses loisirs et son patrimoine. Son objectif est clair : faire du pays un territoire d’expériences partagées, où la découverte devient un lien entre les habitants et leur culture.a