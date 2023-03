Enjeux des innovations de la technologie numérique : Le ministère des Collectivités territoriales renforce ses femmes

Dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme, la cellule genre et l'équité du ministère des collectivités territoriales de l'aménagement et du développement des territoires a initié une journée de réflexion sous le thème : femmes et développement territorial : apport des technologies numériques. Ceci pour renforcer les structures du ministère sur l'implication des femmes dans le développement territorial et les enjeux des innovations de la technologie numérique pour une meilleure autonomisation économique.

La Secrétaire générale dudit ministère Mame Sané Ndiaye se dit satisfaite des avancées majeures de la cellule genre. Revenant sur le thème de l'atelier, Mame Sané Ndiaye trouve l'intérêt du numérique dans le développement du territoire, mais également dans le développement des services. "Récemment, avec le Covid-19, nous avons eu à utiliser le numérique pour des enseignements et des travaux. Nous savons le rôle important que le numérique joue. Avec l'acte 3 de la décentralisation, il y a une meilleure participation citoyenne et une promotion du développement territorial", explique-t-elle.

Mame Sané Ndiaye estime que le numérique peut les aider à gérer cette collectivité, mais à développer l'entrepreneuriat et faciliter les circuits d'échanges afin de mieux outiller les femmes.

Concernant l'alphabétisation des femmes en milieu rural, elle soutient que ces femmes ont besoin d'être alphabétisées d'où l'un des axes fondamental du plan Sénégal émergent qui est la promotion du capital humain.